طلبات إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إشغالات الطريق في الإسكندرية

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن إشغالات الطريق فى محافظة الإسكندرية، الأمر الذى يتسبب فى حدوث تكدس مرورى.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة تتضمن أيضا التضرر من السير عكس الاتجاه من جانب الموتوسيكلات والتروسيكلات والتكاتك.





وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من المفترض أن ننتظر رد من محافظ الإسكندرية ومدير المرور فى المحافظة.



