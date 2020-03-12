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برلمان

طلبات إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إشغالات الطريق في الإسكندرية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:45 ص
حملة لإزالة إشغالات
حملة لإزالة إشغالات الطريق
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن إشغالات الطريق فى محافظة الإسكندرية، الأمر الذى يتسبب فى حدوث تكدس مرورى.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة تتضمن أيضا التضرر من السير عكس الاتجاه من جانب الموتوسيكلات والتروسيكلات والتكاتك.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من المفترض أن ننتظر رد من محافظ الإسكندرية ومدير المرور فى المحافظة.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80  طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، حول تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، وغرامات مزراعى الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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