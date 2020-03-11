انقطاع للكهرباء وأمطار شديدة الغزارة.. تحذيرات قوية من طقس الغد.. فيديو

كشفت إيمان سيد أحمد رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، عن أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار شديد الغزارة ليومي الخميس والجمعة، ستجعل الأرض تتشبع بالمياه الأمر الذي سيؤدي لتفاقم الأزمة.





وأضافت أحمد، في لقاء عبر الفيديو «كونفيرس»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يوم الجمعة المقبلة ستقل الأمطار ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ لأكثر من يوم، متابعة أن شدة الرياح ستؤثر على الكهرباء، ومن المتوقع ان تنقطع الكهرباء الخميس والجمعة وخلال حالة عدم الاستقرار المتوقعة، وستستمر درجات الخطورة على سيناء والبحر الأحمر والبحيرة خلال هذه الفترة.





وأكملت رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، أن شدة الرياح المتوقعة ستكون من 20 إلى 30 كيلو مترا في الساعة وهي عالية وتحتاج لإجراءات احترازية، وهناك أتربة وشبورة مائية.

وأهابت رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، بالمواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة للحفاظ على الأرواح والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.

وأكدت، أن إجراءات مجلس الوزراء هي وقائية واحترازية، والدولة تتخذ إجراءات في غاية الأهمية على المواطنين الإلتزام بها.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كل الأنحاء، وتشهد القاهرة الكبرى طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرًا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشيطة.





أما للوجه البحري فيشهد أيضا طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطارًا ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋلى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.



