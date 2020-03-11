AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انقطاع للكهرباء وأمطار شديدة الغزارة.. تحذيرات قوية من طقس الغد.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:22 م
طقس سيئ
طقس سيئ
Advertisements
عادل نصار
كشفت إيمان سيد أحمد رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، عن أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار شديد الغزارة ليومي الخميس والجمعة، ستجعل الأرض تتشبع بالمياه الأمر الذي سيؤدي لتفاقم الأزمة. 

وأضافت أحمد،  في لقاء عبر الفيديو «كونفيرس»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يوم الجمعة المقبلة ستقل الأمطار ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ لأكثر من يوم، متابعة أن  شدة الرياح ستؤثر على الكهرباء، ومن المتوقع ان تنقطع الكهرباء الخميس والجمعة وخلال حالة عدم الاستقرار المتوقعة، وستستمر درجات الخطورة على سيناء والبحر الأحمر والبحيرة خلال هذه الفترة.

وأكملت رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، أن شدة الرياح المتوقعة ستكون من 20 إلى 30 كيلو مترا في الساعة وهي عالية وتحتاج لإجراءات احترازية، وهناك أتربة وشبورة مائية.
  
وأهابت رئيس مركز التنبؤات بوزارة الري، بالمواطنين عدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة للحفاظ على الأرواح والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.
 
وأكدت، أن إجراءات مجلس الوزراء هي وقائية واحترازية، والدولة تتخذ إجراءات في غاية الأهمية على المواطنين الإلتزام بها.
 
فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كل الأنحاء، وتشهد القاهرة الكبرى طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎرًا ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشيطة.

أما للوجه البحري فيشهد أيضا طقسًا دافئًا ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطارًا ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل  ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋلى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلاوة شمسنا.. طقس مشمس وجو معتدل يسود كافة أنحاء محافظة أسوان

حلاوة شمسنا.. جو معتدل ونهار هادئ يسود الوادي الجديد | صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 .. فيديو

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

لليوم الثاني.. نشاط لحركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

ترشيحاتنا

مفاجأة .. قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة بعد تأجيل مباريات الغد

الإسكان: قطع المياه عن بعض المناطق بسبب الطقس.. فيديو

بعد الجدل المثار.. أطباء يحسمون موعد انتهاء غزو فيروس كورونا

بـ قلب أحمر.. هنا الزاهد برفقة زوجها في أحدث ظهور لهما

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب

لم يزورا مصر منذ 6 شهور.. تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بكورونا في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب وماكياج جذاب.. زوجة تامر حسنى تستعرض جمالها.. شاهد

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية