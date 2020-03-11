اول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على إنبي فى الدوري

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية.





وأضاف تشاتشيتش بعد المباراة ان ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.





وشدد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.



