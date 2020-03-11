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رياضة

اول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على إنبي فى الدوري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:24 م
لكرواتي أنتي تشاتشيتش
لكرواتي أنتي تشاتشيتش
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حسن العمدة
عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية.

وأضاف تشاتشيتش بعد المباراة ان ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.

وشدد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.

و أكد أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة في مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبي وسيبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع.
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