AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يأمن له أحد.. كورونا يلاحق المشاهير وكبار المسئولين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عادل نصار
عرضت قناة "ten"، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الأربعاء، عن حجم الاصابات التي خلفها انتشار فيروس كورونا وأنه لحق بالمشاهير ومسئولين كبار.

وقال التقرير، إنه بعدما تمكن فيروس "كورونا"، من حصد الأراوح وتسببه في وفيات تخطت 4 آلاف شخص، وصل للمشاهير بين الإصابة والإشتباه في الإصابة.

وأضاف التقرير، أن الحكومة البريطانية، أعلنت عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.

فيما أكمل التقرير، أنه وزير الثقافة فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا، مضيفا أن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عاما "في حالة طيبة".

أما إيطاليا صاحبة المركز الأول لإنتشار الفيروس أعلنت عن إصابة مسئولين بارزين هناك بفيروس كورونا الخطير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا..هونج كونج تحذر من السفر لكوريا الجنوبية

فيروس كورونا .. تونس تسجل أول حالة إصابة

إصابة وزير فرنسي بفيروس كورونا

إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

ارتفاع ضحايا كورونا في فرنسا إلى 30 حالة وفاة

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تضرب 8 دول منهم مصر.. عاصفة التنين تبدأ بالعراق.. فيديو

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس الفنان أحمد الفيشاوي

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور

قرار عاجل بخصوص النقل العام بالقاهرة بسبب كورونا

هل تعرض خالد الغندور لحادث بسيارته؟ اعرف الحقيقة

بملابس المنزل.. صورة قديمة لـ أصالة تثير جدل رواد مواقع التواصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب وماكياج جذاب.. زوجة تامر حسنى تستعرض جمالها.. شاهد

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية