لا يأمن له أحد.. كورونا يلاحق المشاهير وكبار المسئولين

عرضت قناة "ten"، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الأربعاء، عن حجم الاصابات التي خلفها انتشار فيروس كورونا وأنه لحق بالمشاهير ومسئولين كبار.





وقال التقرير، إنه بعدما تمكن فيروس "كورونا"، من حصد الأراوح وتسببه في وفيات تخطت 4 آلاف شخص، وصل للمشاهير بين الإصابة والإشتباه في الإصابة.





وأضاف التقرير، أن الحكومة البريطانية، أعلنت عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.





فيما أكمل التقرير، أنه وزير الثقافة فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا، مضيفا أن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عاما "في حالة طيبة".





أما إيطاليا صاحبة المركز الأول لإنتشار الفيروس أعلنت عن إصابة مسئولين بارزين هناك بفيروس كورونا الخطير.



