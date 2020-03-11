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رياضة

أنيس البدري يقود هجوم اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:27 م
أنيس البدري
أنيس البدري
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القسم الرياضى

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


ويستضيف نادي الاتحاد نظيره الوحدة، في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


وجاء تشكيل نادي الاتحاد لمباراة الوحدة على النحو الآتي:

 في حراسة المرمى: جروهي.

 في الدفاع: الحميد - أوفيني – الشمراني - الحربي.

 

في خط الوسط: المالكي - السميري - العبود.

 

في خط الهجو: رومارينيو – أنيس البدري – بوني.

 

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الوحدة للمباراة على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: الجدعاني.

 

في خط الدفاع: السجورق - بوتيا - شافيز – الجيزاني.

 

في خط الوسط: القرني باخشوين - دا سيلفا.

 

في خط الهجوم: انسيلمو - غودوين – نياكيتي.


ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يدخل نادي الوحدة المباراة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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