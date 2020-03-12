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تكنولوجيا

Motorola Edge Plus.. أول هاتف بكاميرا 108 ميجابيكسل ..صور

الخميس 12/مارس/2020 - 05:12 ص
Motorola Edge Plus
Motorola Edge Plus
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كريم جمال
بالرغم من عدم كشف موتورولا الصينية عن أحدث أيقوناتها Motorola Edge Plus رسميًا، إلا أن العديد من خبراء التقنية ينتظرون تجربة الهاتف الأول للشركة بكاميرا خلفية خارقة بدقة 108 ميجابيسكل.

وبحسب جى إس إم آرينا، سيأتى Motorola Edge Plus بنفس حجم شاشة العملاق الكورى الجنوبى Samsung Galaxy S20 Ultra، أما الكاميرا الأساسية يتكون ثلاثية بدقة 108 و 16 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل.


Motorola Edge+ will be the company's first phone with a 108MP camera


وسيمتلك Motorola Edge Plus معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 865 chipset يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع شاشة كبيرة من نوع Super Amoled، بدقة عرض 90 هرتز فى الثانية.

كما جاء Motorola Edge Plus ببطارية عملاقة سعة 5170 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع، ومزود أيضًا بسماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر.

جدير بالذكر أن هاتف Motorola Edge Plus كان سيصدر فى مؤتمر برشلونة العالمى MWC للهواتف المحمولة، إلا أنه تقرر إلغاءه بسبب تفشى فيروس كورونا.


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