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برلمان

اتصالات البرلمان: التصدي لمن يروج شائعات كورونا قرار حاسم من جانب الحكومة لمنع الذعر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالقرار الذي اتخذه د. مصطفى مدبولي، بمعاقبة  كل من أذاع أخبارًا كاذبة أو بيانات أو شائعات تتعلق بكورونا ،قائلا إنه قرار حاسم وفي وقته تماما للتصدي لمن يروجون إشاعات ويحاولون أن يثيروا الذعر.

ونوه بدوي، في بيان له اليوم، بالبيان الصادر عن الحكومة، ويؤكد على تكليف د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وشدد على أن هذا التوجيه، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، والتصدي للشائعات التي تحاول اثارة البلبلة في البلاد على غير الحقيقة.

وقال إن مصر تمارس نوعا من الشفافية الهائلة، تجاه فيروس كورونا ولا يمكن أن تخفى أي معلومات متعلقة به، ولا داعي لركوب الموجة من جانب البعض واثارة حالة من الذعر العام بدون سبب.
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