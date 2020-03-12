وكيل زراعة البرلمان: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90%

قال مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن صناعة الدواجن في مصر وحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها من الانخفاض يعد من أهداف الأمن القومي الغذائي لمصر لأن الناتج المحلي من الصناعة الوطنية الخالصة للدواجن وصل إلى 90% وبذلك تكون مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن و10% نستوردها عند الحاجة.





وأضاف "ملك"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر وصلت إلى نسبة 50% من الاكتفاء الذاتي الاستهلاكي للحوم الحمراء ويتم استيراد باقي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة قامت خلال الأشهر الماضية بعلاج الخلل فى ارتفاع تكلفة أسعار الأعلاف وانخفاض الأسعار، الأمر الذى أدى إلى تحمل المربين خسائر كبيرة نتيجة اختلال توازن العرض مع الطلب.









وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى أن الدولة وضعت قوانين سواء لصغار أو كبار المربين تساعدهم فى الحصول على الدعم الطبي من خلال التحصينات المقدمة من هيئة الطب البيطري و العمل على خفض أسعار مكونات العلف من خلال التوسع في زراعة الذرة الشامية و إنشاء بعض المصانع وفق توزيع جغرافي بعيدا عن الاحتكار.



