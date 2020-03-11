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هنتعشى إيه النهاردة .. فرنش توست حادق بالبيض

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:31 م
هنتعشى إيه النهاردة
هنتعشى إيه النهاردة .. فرنش توست حادق بالبيض
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هاجر هانئ
تحتار دائما ربات المنزل فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية  المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل فرنش توست حادق من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير فرنش توست حادق
بيض 
طماطم 
فلفل أخضر 
ملح وفلفل 
سماق 
زبدة 
جبنة موتزاريلا مبشورة 

-التقديم
عصير برتقال 
بطاطس شيبس 
صوص تشيلي 

طريقة تحضير فرنش توست حادق
* يطهى البيض مع الطماطم والفلفل
* ويضاف له السماق والملح والفلفل
* ويضاف لها الجبنة
* ثم يحشى به التوست
* ويشوح في الزبدة
* ويقدم ساخنا
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