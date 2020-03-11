باليورو .. سعر خيالى لفستان نانسي عجرم فى الحلقة الأخيرة من the voice kids

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار مساء يوم السبت الماضى، خلال تقديمها الحلقة الاخيرة من برنامج المواهب the voice kids.
تألقت نانسي عجرم فى الحلقة الاخيرة من البرنامج بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض يصل أعلى الركبة وبأكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع.
و حمل فستان نانسي عجرم توقيع Retrofête، فيما بلغ سعر التصميم 543 يورو أى ما يعادل 10 ألاف جنيه مصرى.
و من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.