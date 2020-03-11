منعت البوس وريحتي سبرتو.. كيف واجهت منى الشاذلي فيروس كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن نمط حياتها والروتين اليومي لم يتغير بسبب انتشار فيروس كورونا





وأضافت منى الشاذلي في برنامجها " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" بعض الإضافات زادت على حياتي وأولها تواجد مطهر في شنطتي بشكل يومي ولا تقل نسبة الكحول فيه عن 60 % وبقيت حاسة إن ريحتي سبيرتو".





وتابعت منى الشاذلي:" ولادي بيروحوا المدرسة بشكل طبيعي إلا إذا قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة ويكون معهم مطهرات ومنظفات كثيرة ويقومون بغسل ايديهم بشكل مستمر طوال تواجدهم في المدرسة".





وأكملت منى الشاذلي:" أجلت رحلة اسرية مع ابنائي تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وتم تزويد ستوديو معكم بزجاجات من المطهرات والكحول لتطهير الأيدي بشكل دوري لكل المتواجدين داخل الاستوديو حفاظا على الصحة العامة".





ولفتت منى الشاذلي :" بسلم على الناس بشكل عادي ومنعت البوس في معاملاتي اليومية، وأ تابع اخبار كورورنا في كل وسائل الإعلام العربية والاجنبية واتابع تطورات الفيروس".



