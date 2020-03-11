AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اعترض بسيارته طريقا سريعا.. تكريم سعودي خاطر بحياته لإنقاذ سيدة | فيديو وصور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:24 م
الأمير فيصل يكرم
الأمير فيصل يكرم عبدالعزيز الشمري
Advertisements
أماني إبراهيم
شاب شجاع من ابناء المملكة العربية السعودية، كان على استعداد للتضحية بسيارته وعمره لإنقاذ سيدة وابنائها من حادث مروري، دون السعي إلى شهرة حتى كرمه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء.

تم تسجيل التصرف الشجاع للشاب السعودي ويدعى عبدالعزيز الشمري، الذي قام به الشاب السعودي، حيث وضع سيارته بعرض الطريق السريع أمام سيارة أخرى مسرعة، لكي يعطي الفرصة لسيدة وابنائها للمرور بسلام عبر الطريق السريع، في شهر فبراير الماضي، وفقا لموقع أخبار 24.


شجاعة عبد العزيز شيء متوقع منه، خاصة وأنه جندي أول في حرس الحدود بمحافظة رفحاء، وبعد تداول مقطع الفيديو الخاص به، كرمه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والذي أشاد بجهود الشمري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

قائد داخل الملعب وخارجه .. محمد صلاح يشيد بـ شيكابالا

مرتضى منصور يقرر تجديد وتعديل عقد جنش .. اقرأ التفاصيل

نجم الأهلي السابق: أمر وحيد ينقص فايلر ليتخطى حسن شحاتة

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم من الجولة الـ 18

ما معنى إعلان فيروس كورونا كـ وباء؟

ضربة موجعة لـ beIN SPORTS.. الكاف يعلن طرح مزايدة جديدة على بطولاته

أطعمة نتناولها بكثرة تجعلنا عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح