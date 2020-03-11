اعترض بسيارته طريقا سريعا.. تكريم سعودي خاطر بحياته لإنقاذ سيدة | فيديو وصور

شاب شجاع من ابناء المملكة العربية السعودية، كان على استعداد للتضحية بسيارته وعمره لإنقاذ سيدة وابنائها من حادث مروري، دون السعي إلى شهرة حتى كرمه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء.





تم تسجيل التصرف الشجاع للشاب السعودي ويدعى عبدالعزيز الشمري، الذي قام به الشاب السعودي، حيث وضع سيارته بعرض الطريق السريع أمام سيارة أخرى مسرعة، لكي يعطي الفرصة لسيدة وابنائها للمرور بسلام عبر الطريق السريع، في شهر فبراير الماضي، وفقا لموقع أخبار 24.









شجاعة عبد العزيز شيء متوقع منه، خاصة وأنه جندي أول في حرس الحدود بمحافظة رفحاء، وبعد تداول مقطع الفيديو الخاص به، كرمه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والذي أشاد بجهود الشمري.



