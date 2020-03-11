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رياضة

الوحدة يعمق جراح الاتحاد ويهزمه 2-1 في الدوري السعودي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
انتهت مباراة اتحاد جدة ضد الوحدة، بفوز الأخير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح البرازيلي روماريو دي سيلفا، أهداف المباراة لنادي الاتحاد في الدقيقة 13 من عمر المباراة، قبل أن يدرك مواطنه أنسيملو دي مواريس، التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة 23.

واستطاع البرازيلي الآخر لويس جوستافو لاعب نادي الوحدة، أن يقلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليتلقى أبناء جدة هزيمة جديدة بالدوري السعودي.

بهذا الفوز، رفع نادي الوحدة رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث، ومزيحًا النادي الأهلي إلى المركز الرابع بعد خسارته من التعاون، فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 23 في المركز 12 في جدول الترتيب.
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