غلق وتشميع أكبر 16 «سنتر» للدروس الخصوصية في البحيرة

تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها المرورية لغلق مراكز الدروس الخصوصية للقضاء على هذه الظاهرة التى استنزفت أموال أولياء الأمور وتعتبراحدى الاسباب لارتفاع ظاهرة الغياب الجماعى بالمدارس وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".





وأكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على التنسيق بين المحافظة وفرع هيئة الرقابة الادارية والوحدات المحلية والعربية والتعليم والضرائب والرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها .





وداهمت حملات الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة معها عددا من مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة بمدينة دمنهور،ابوحمص،ايتاى البارود ،الدلنجات،وحوش عيسى أسفرت عن ١٥ سنتر للدروس الخصوصية وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.





وأكد المحاسب محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فى تصريحات خاصةً بصدى البلد على المرور على ٤ مراكز للدروس الخصوصية عند دوران الإستاد وتشميعها وتحرير محاضر ضد أصحابها مشيرًا إلى استمرار غلق تلك المركز مع إستمرار الحملات.





وفى ابو حمص أعلن المهندس سعدالله رشوان عن قيام حملة مكبرة من الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة الأسبوع الماضي تمكنت من غلق اكبر ٥ مراكز للدروس الخصوصية بأبو حمص .





وتمكنت الحملات من غلق اكبر سنتر للدروس الخصوصية بمدينة إيتاى البارود و٣ بحوش عيسى واخيرا غلق ٣ مراكز من إجمالى ١٣٣ مركز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة الدلنجات.وتم اخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم لغلقها.



