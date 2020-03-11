رشة جريئة.. فقرة كوميدية بين أحمد يونس وابنه مع منى الشاذلي على الهواء.. شاهد

شارك الإذاعي أحمد يونس، ابنه معز في فقرة كوميدية قائمة على أكثر لعبة، وقام معز برش والده بالمياه من مسدس مياه في كل مرة يجيب أحمد يونس على الأسئلة التي توجهها الإعلامية منى الشاذلي بشكل خاطيء.





وكشف الإذاعي أحمد يونس، كواليس برنامجه الجديد، قائلا:" في البداية كان المطلوب تنفيذ برنامج رعب ولكنه يحتاج إلى إنتاج ضخم كي يخرج بشكل جيد ونقل تجربة الرعب في الراديو إلى التليفزيون".





وأضاف أحمد يونس في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" فكرة البرنامج الجديد «أتوبيس السعادة» الذي يتجول في كل المحافظات للتواصل مع أهالي مصر".





وتابع أحمد يونس:" نستهدف إدخال الفرحة والابتسامة والبهجة على الاهالي والاطفال في كل محافظات مصر".





واكمل احمد يونس:" رؤية ابتسامة الطفل الصغير بالدنيا وما فيها، والبرنامج يستهدف التواصل مع أهالينا من الطبقات محدودة الدخل للتعرف على مشاكلهم وتقديم المساعدات لهم".