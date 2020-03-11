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رياضة

محمد صلاح يرفض مصافحة جماهير ليفربول بسبب فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
رفض محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، مصافحة جماهير فريقه، قبل انطلاق مباراته أمام أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتجاهل محمد صلاح أثناء دخوله لأرضية الملعب، مصافحة جمهور فريقه، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19، ليطلب منهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أن يبعدوا أيديهم عنه.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي قد أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.
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