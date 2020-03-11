حمادة صدقي يحسم موقفه من رحيل حسام حسن للقطبين

كشف حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق بعد تلقيه عروضا من جانب قطبي الكرة المصرية.





وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة Ten"": "لكل حدث حديث وهذا الوقت لا يجب أن نتحدث فيه عن انتقالات نهائي، وفى نهاية الموسم سأطلب ما أحتاجه من لاعبين سواء يرحلون أو يستمرون حسب احتياجات الفريق".

وأضاف: "أتمنى تواجد حسام حسن مع سموحة فهو لاعب يملك إمكانيات فنية رائعة، وسيكون إفادة كبيرة فى حالة استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل".



