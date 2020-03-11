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رياضة

حمادة صدقي يحسم موقفه من رحيل حسام حسن للقطبين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق بعد تلقيه عروضا من جانب قطبي الكرة المصرية.

وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة Ten"": "لكل حدث حديث وهذا الوقت لا يجب أن نتحدث فيه عن انتقالات نهائي، وفى نهاية الموسم سأطلب ما أحتاجه من لاعبين سواء يرحلون أو يستمرون حسب احتياجات الفريق".
 
وأضاف: "أتمنى تواجد حسام حسن مع سموحة فهو لاعب يملك إمكانيات فنية رائعة، وسيكون إفادة كبيرة فى حالة استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل".

وانتهت مباريات اليوم من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز حيث خاض انبي مباراة أمام بيراميدز انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وتعادل الأهلي مع سموحة، وفي نفس التوقيت تعادل طنطا ودجلة بدون أهداف. 

وجاء ترتيب الدوري كالآتي: 
 1- الأول الأهلي برصيد 49 نقطة. 
2 - الثاني المقاولون العرب برصيد 33 نقطة.
3- الثالث بيراميدز برصيد 32 نقطة.
4- الرابع الزمالك برصيد 28 نقطة.
5- الخامس الاتحاد السكندري برصيد 27 نقطة
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