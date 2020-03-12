طارق شوقي: تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ.. وزير التعليم: لا توجد أي حالة كورونا في مدارسنا.. والدراسة مستمرة ولا تغيير في جداول الامتحانات والخريطة الزمنية

_ وزير التعليم: إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في المدارس الأسبوع المقبل

_ إيقاف الدراسة وفحص الطلاب.. وزير التعليم يكشف طريقة التعامل مع أي مدرسة يظهر بها حالة كورونا

_ طارق شوقي : تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ

_ وزير التعليم : لا توجد أي حالة كورونا في مدارسنا المصرية

_ وزير التعليم : الدراسة مستمرة ولا تغيير في جداول الامتحانات والخريطة الزمنية





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن عن هذه الاجراءات مطلع الأسبوع القادم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة اكتشاف حالة كورونا إيجابية في المدارس لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا المستجد في مدارسنا المصرية .

وقال وزير التربية والتعليم : نجتهد جميعًا لكي نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : نرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية ، وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض.









أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة اكتشاف حالة كورونا إيجابية في المدارس لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.

وأعلن وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا المستجد في مدارسنا المصرية .

وقال وزير التربية والتعليم : نجتهد جميعًا لكي نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : نرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية ، وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض.

واكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا القرار تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين.





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في احوال الضرورة" سوف يتم اللجوء لهذا الموقع الالكتروني.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي ، فتستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة. وقال وزير التربية والتعليم : أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني الابتدائي فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا المستجد في مدارسنا المصرية .