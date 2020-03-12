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تعليم

تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 03:29 ص
تعرف على خطة توعية
تعرف على خطة توعية وإجراءات جامعة بنها الوقائية والإحترازية
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة قامت بتنظيم عدد من الحملات والندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة للتوعية بفيروس كورونا المستجد . 

 جاء ذلك خلال رئاسة السعيد لاجتماع مجلس عمداء جامعة بنها الطارئ الذى عقد مساء أمس بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة  راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

وقال السعيد إن الجامعة قامت برفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية فور الإعلان عن فيروس كورونا مشيرا إلى أنه تم تنظيم حملات ولقاءات للتوعية شملت جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وفرع الجامعة بالعبور وحاضر فيها أساتذة متخصصين بكلية الطب البشري من قسم الطب الوقائي وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.

وشدد السعيد خلال المجلس على ضرورة مواصلة رفع درجة الإستعداد وعمل استراتيجية عمل واضحة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة يتم تطبيقها على أرض الواقع لمواجهة اى أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة القادمة.

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بإجراءات النظافة والتهوية للمدرجات والقاعات الطلابية وأماكن تجمعات الطلاب مع العمل على تقليل الكثافات الطلابية قدر الإمكان داخل المحاضرات واستخدام الكواشف الحديثة فى الفحص كما طالب السعيد بمد مواعيد المحاضرات طوال اليوم وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من قاعات التدريس لمنع التكدس.

كما وجه السعيد خلال الجلسة برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية واستعدادات كافة الأطقم الطبية وتخصيص خط ساخن لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى سوف تشهدها البلاد.

من ناحية اخرى استعرض المجلس خلال جلسته الاحتياطات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا والتوصيات الواردة فى خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقاية من الفيروس وكذلك استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة فى تقديم بعض المقررات الدراسية للطلاب.
تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور
تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور
تعرف على خطة جامعة بنها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. صور
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