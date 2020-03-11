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برلمان

عمليات مستقبل وطن المنيا تعلن فوز مرشح الحزب بدائرة مركز ملوي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:10 م
نتيجة الانتخابات
نتيجة الانتخابات التكميلية بدائرى ملوى بالمنيا
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا برعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، واشراف الدكتور زين الاطناوى امين التنظيم، والمشكلة لمتابعة جولة الاعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم ابو زيد طبقا لنتائج الفرز الاولية وحصوله على  35532  صوتا، وحصول عبد الله خليفة على 17088 صوتا.
      
جدير بالذكر أن الجولة الاولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا  ، “عبد الله خليفة ” على 10375 صوتًا.  

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية.
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