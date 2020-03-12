جولة للمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة لمتابعة خطط التعامل مع كورونا

قام الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة أمس، الأربعاء، بجولة تفقدية داخل مستشفى جامعة المنصورة ومبنى النقاهة والعيادات الخارجية، رافقه خلال الجولة الدكتور وائل زكريا نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى والدكتور خالد الطوخى نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى والمشرف على مبنى النقاهة.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع تعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى فى خطط التعامل مع فيروس كورونا، وكذلك متابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والتأكيد على أن يكون كافة العاملين بكل قسم وعيادة داخل المستشفى على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب إتباعها في حالة الاشتباه بإصابة أحد المرضى بفيروس كورونا ، وكيفية التواصل مع فرق الترصد و مكافحة العدوى والمتواجدة بكل مستشفى و مركز على مدار أربع وعشرين ساعة.





فيما بدأ جولته بالمرور على قسم الأمراض الصدرية حيث كان فى استقباله الدكتور عبد الباسط صالح رئيس القسم و تم عمل اجتماع لمتابعة تنفيذ الخطوات الواردة فى الخطة المعدة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، ثم تم المرور الميدانى على عنابر المرضى داخل القسم و العناية المركزة داخل القسم .



كما توجه إلى قسم الأمراض المتوطنة و المرور على غرف المرضى ومتابعة عمل وتواصل فرق الترصد التابعة للقسم داخل المستشفى الرئيسى و العيادات الخارجية ثم زيارة قسم طب المخ والأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب وقسم التخدير والعناية المركزة بحضور الدكتورة أمل رشاد نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى و مدير العنايات المركزة حيث تم متابعة الخدمة الطبية داخل الأقسام والتأكيد على توفير غرف العزل داخل كل قسم.

كما قام بزيارة مبنى النقاهة وتفقد الجناح المخصص العزل بالمبنى والتأكد من استيفائه للاشتراطات وتعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى وفرق الترصد كما قام بمتابعة العمل بالعيادات الخارجية بحضور الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية ووحدة الجودة، وقام بزيارة مقر العيادة المخصصة داخل العيادات الخارجية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا و التأكيد على تدريب العاملين داخل العيادة على تنظيم إجراءات العمل بالطرق الصحيحة بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات ومنسقى مكافحة العدوى.

كما شدد الدكتور محمد حجازى على انتشار فرق مكافحة العدوى داخل المستشفى لمتابعة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى و لاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بمتابعة مشددة من إدارة المستشفى وذلك حرصا على ضمان سلامة المرضى و العاملين داخل المستشفى وكذلك التأكيد على وضوح قنوات التواصل بين الأقسام الطبية والعاملين بها من أطباء وتمريض وبين فرق الترصد ومكافحة العدوى بالمستشفى.

كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الأطراف و حرصهم الشديد على متابعة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي إصابة محتملة بفيروس الكورونا بمنتهى الاحترافية ضمانا لمنع انتشار العدوى.



