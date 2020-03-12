شاهد.. انفعالات سيد عبد الحفيظ قبل نهاية مباراة الأهلي وسموحة

رصدت كاميرا "صدى البلد"، انفعال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرارات حكم مباراة فريقه أمام منافسه سموحة اليوم ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وقبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة انفعل سيد عبد الحفيظ، على قرارات حكم المباراة محمد عادل، لتلاشي بعض الأخطاء تجاه لاعبي سموحة، والتي تسببت في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.







وانتهت مباريات اليوم من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز، حيث خاض إنبي مباراة أمام بيراميدز، انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وتعادل الأهلي مع سموحة، وفي نفس التوقيت تعادل طنطا ودجلة بدون أهداف.



