إعادة فتح طريق أسوان - أبوسمبل السياحي بعد انتهاء العاصفة الترابية

تحسن الحالة الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوى .

وكان محافظ أسوان قد وجه منذ ساعات بغلق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوى .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة تداعيات تغييرات الطقس واستعدادًا لمواجهة تداعيات أى سيول أو أمطار محتملة، فى ظل ما تم الإعلان عنه من سوء للأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مسئولى ومديرى الهيئات والشركات الحكومية والمديريات الخدمية والشرطية، وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.





وخلال الاجتماع أعلن محافظ أسوان، عن رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.





وأشار المحافظ، إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة ومنها التأكد من عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجزا ترابيا و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 ملايين م3 ، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلًا عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.





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