AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعادة فتح طريق أسوان - أبوسمبل السياحي بعد انتهاء العاصفة الترابية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:58 م
فتح طريق أسوان /
فتح طريق أسوان / أبوسمبل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق أسوان/ أبوسمبل السياحية،  فور إستقرار الأحوال الجوية .

وأكدت النقاط المرورية على الطريق زوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعى. 

وكان محافظ أسوان قد وجه منذ ساعات بغلق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوى .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة تداعيات تغييرات الطقس واستعدادًا لمواجهة تداعيات أى سيول أو أمطار محتملة، فى ظل ما تم الإعلان عنه من سوء للأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأيضًا مسئولى ومديرى الهيئات والشركات الحكومية والمديريات الخدمية والشرطية، وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.  

وخلال الاجتماع أعلن محافظ أسوان، عن رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.  

وأشار المحافظ، إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة ومنها التأكد من عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجزا ترابيا و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 ملايين م3 ، مع تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلًا عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.   

واقرأ أيضًا:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: خطوات غير مسبوقة لفتح شرايين جديدة من الطرق.. شاهد

المحافظ: ميناء جديد بأسوان لنقل المواد المحجرية بالصنادل .. تفاصيل

رفع حالة الطوارئ للقصوى في أسيوط لمواجهة الطقس السيئ والسيول

تواصل عمليات شفط المياه من شوارع القليوبية لعودة الحركة المرورية لطبيعتها

طقس سيئ .. رفع حالة الطوارئ استعدادا لسوء الأحوال الجوية في المنيا ..شاهد

عشان مانغرقش.. أسوان تعلن حالة الطوارئ والتدخل السريع لمجابهة الحدث.. فيديو

ترشيحاتنا

القادم أفضل.. فايلر يكشف أسباب التعادل مع سموحة

حبس ربة منزل قطعت عضو زوجها الذكرى فى الاسكندرية .. تفاصيل

60 دقيقة.. ليفربول يضغط لتسجيل الهدف الثاني.. وأوبلاك يتألق في حماية مرمى أتليتكو مدريد

طارق شوقي : تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ

السودان يغلق مطاراته أمام الطائرات القادمة من مصر

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

مصطفى شعبان: محمود حميدة فارس حقيقي وتكريمي من الأقصر للسينما الإفريقية شرف.. فيديو