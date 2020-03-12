شاهد.. سيد عبد الحفيظ يطالب الحكم بتطبيق الفار

رصدت كاميرا "صدى البلد" انفعال سيد عبد الحفيظ ،مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حكم مباراة فريقه أمام منافسة سموحة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





وقبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة انفعل سيد عبد الحفيظ على قرارات حكم المباراة محمد عادل، لتلاشي بعض الأخطاء تجاه لاعبو سموحة، والتي تسببت في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.





وطالب سيد عبد الحفيظ محمد عادل حكم المباراة، بتطبيق الفار للتأكد من بعض أخطاء لاعبو سموحة .