لو عندك جيوب أنفية.. حيل تساعدك في التخلص من الصداع

تعتبر الجيوب الانفية من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الأشخاص ، وتتعدد وتختلف أسباب الإصابة بـ الجيوب الانفية من شخص لآخر، لكن من الآثار الناتجة عن الإصابة بالجيوب الأنفية هو الشعور بالصداع.





لذا قدم الدكتور محسن النادي ، استشارى الطب البديل، وصفات طبيعية و سهلة تساعدك فى علاج الصداع الناتج من الإصابة ب الجيوب الانفية ، بالاضافة إلى ان تعمل هذه الوصفات على قتل البكتيريا والفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية





نصف كوب من الماء

ربع كوب خل التفاح

1 ملعقة كبيرة العسل الخام

1ملعقة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل

عصير ليمون

طريقة استعمال وصفة علاج صداع الجيوب الانفية

ضعى الماء فى وعاء على النار حتى الغليان مع خل التفاح ثم اضافة العسلو باقى المكونات

وأخيرا، إضافة عصير الليمون.

يشرب هذا الخليط عدة مرات على مدار اليوم.





كما نصح النادى باستخدام المحلول الملحي يتم استنشاقه من احدى فتحتي الانف واخراجه من الفتحة الاخرى لتنظيف الانف ومعالجة الحساسية ، بالإضافة إلى وضع كمادات دافئة على الوجه فيساعد فى علاج الصداع.