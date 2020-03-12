ألعاب نارية وشماريخ وبدون جمهور.. ملخص وأهداف باريس ودورتموند في فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان، إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا؛ بعد التغلب على بروسيا دورتموند 2 - 0، وخسر لقاء الذهاب 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بارك دي يرانس فى دور الـ16.









افتتح باريس التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق نيمار دا سيلفا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركنية من انخيل دي ماريا .









وأضاف باريس الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق خوان بيرنات من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.









وأطلقت جماهير باريس الألعاب النارية خارج الاستاد بعد إنطلاق المباراة فى لفتة رائعة لمؤازرة الفريق الفرنسي أمام بروسيا دورتموند، على الرغم من إقامة المباراة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.









وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لـ اللاعب إيمري تشان بعد تدخل عنيف علي لاعب باريس سان جيرمان فى الدقيقة 89.



