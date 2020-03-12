المسماري: رئيس الجيش الليبي يصف أردوغان بالـ معتوه ..شاهد

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن أردوغان مازال يسير فى طريق تحقيق حلمه بعودة الدولة العثمانية وهذا ما يكون أقرب للحلم ولا يمكن تحقيقه.





وأضاف اللواء أحمد المسماري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس العام للقوات المسلحة الليبية وصف الرئيس التركي أردوغان فى وصف دقيق بـ "المعتوه" لأنه يحلم بشيء لا يستطيع تحقيقه.





وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، أن الرسالة التى كانت فى مؤتمر القبائل بليبيا يوم 20 فبراير كانت قوية جدا لأردوغان وتم إصدار بيان فى هذا المؤتمر قوي جدا ولم يسمع به من قبل ولم يصدر من قبل فى ليبيا لإيضاح الصورة لأردوغان بأن ليبيا تمتلك جيش وشعبا لا يستطيع هزيمتة.





وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن هذا البيان يؤكد ان كل القبائل الليبية وكل النخب السياسية وكل المفكرين الليبين الذين حضروا هذا المؤتمر وكان عددهم حوالي 5000 شخص من المشايخ والاعيان والعمد والنخب السياسية يقولون ان استقلال ليبيا من قبل أتي بتضحيات كبيرة ولا يمكن ابدا فى التفريط بأراضهم.





وأشار إلى أنه، لا يمكن أن يتركوا ليبيا لكي تستعمرها تركيا وتكون ليبيا مستعمرة مرة أخري.