المسماري: التدخل التركي في ليبيا ليس بجديد.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن التدخل التركي في ليبيا ليس بجديد بل إنه منذ 2014، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم الميليشيات في بنغازي.









وأضاف اللواء أحمد المسماري، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن كل من تتم إصابتهم فى بنغازي من المتطرفين والميليشيات يتم نقلهم بجوازات سفر مضروبة إلى تركيا لكي يتلقوا العلاج هناك على حساب قطر وغيرها مما يدعمون الإرهاب.









وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، أن التدخل القطري في ليبيا كان سريًا للغاية، وتم اكتشاف تلك التدخلات عبر رصد هبوط طائراتهم فى مطار مصراتة ومطار طرابلس، وفى قاعدة عسكرية والتى تم تطهيرها بعد ذلك.









وأوضح اللواء أحمد المسماري، أنه تم عقد مؤتمرات صحفية استثنائية لفضح التدخل القطري والتركي في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم نقل الآلاف من المتطرفين والأسلحة من ليبيا الى سوريا من خلال التدخل التركي فى ليبيا.









وأشار إلى أن، الجماعات الإرهابية تستغل الثروات الليبية وتقوم بنهبها وسرقتها، موضحا ان حدث بالأمس، أن شركة الأجنحة للطيران قامت بإنزال رحلة 101 فى مطار مصراته والتى كان بها مجموعة من الضباط الأتراك، وتم نقلهم بسيارات بدون أن يمروا على جوازات أو تفتيش فى المطار إلى مناطق خارج مطار مصراتة.



