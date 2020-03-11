المسماري: مصر هي الملجأ والملاذ الدائم لـ أهل ليبيا.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن الدولة الليبية تتعامل مع الأزمة التى تمر بها بأنها ليست أزمة وطنية تحكمها الحدود وقوانين المجتمع الدولية بل هي أزمة إقليمية دولية ويجب الاعتراف بذلك.





وأضاف اللواء أحمد المسماري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن مصر هي الملجأ والملاذ الدائم لأهل ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر وليبيا فى خندق واحد لمكافحة الإرهاب.





وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، أن القضية الليبية تتعلق بشكل رئيسي بمكافحة الإرهاب والتطرف والتعدي على مقدرات الشعب الليبي من قبل تركيا.





وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تشكل خطر كبير على جميع الدول المحيطة لليبيا فى إعادة حلم الدولة العثمانية التى يحلم بإعادتها أردوغان مرة أخري.





وأشار إلى أن، الإرهابيين الذين تم إرسالهم من قبل الرئيس التركي أردوغان فروا من القتال ليعملوا فى التهريب وقاموا بخداع أردوغان.



