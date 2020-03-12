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رياضة

أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم الأبيض بشأن إعادة مباراة القمة.. ومنع الأعضاء من دخول النادي

الخميس 12/مارس/2020 - 12:36 ص
حسن العمدة
نشر "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، الموافق 11 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الذى تم اتخاذه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادي الزمالك.

تماثل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية .

أعلنت الإذاعة الداخلية لـ نادي الزمالك، أن النادي لن يستقبل أعضاءه يومي الخميس والجمعة نظرًا لسوء الأحوال الجوية. 

كشف الإعلامي إسلام صادق، حقيقة عودة عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، إلي صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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