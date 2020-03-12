بفستان مخملي قصير.. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا لها من احدث جلسة تصوير.
تألقت رانيا منصور فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت فستان بنفسجى قصير يصل اعلى الركبة و اتسم التصميم بانه مصنوع من القماش المخملى البسيط الذى لا يحمل اى نقوشات.
وانتعلت رانيا منصور بوت اسود متوسط الطول، كما اكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متوسطة الحجم، وارتدت نظارة شمس ذات عدسات حمراء.
فيما اعتمدت رانيا منصور على خلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية.