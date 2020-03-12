أحمد عادل يكشف كواليس مكالمة القيعي لـ عمرو الجنايني بعد خطفه من الزمالك

كشف أحمد عادل، الظهير الأيمن للأهلي سابقا، كواليس مكالمة القيعي لعمرو الجنايني بعد خطفه من الزمالك.





وقال أحمد عادل خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عدلي القيعي وهادي خشبة، وصلوا الى الإسكندرية ودخلنا نادي سموحة ووقتها استغربت لأن النادي لا يفتح في هذا الوقت ولكن جاء ذلك تنسيقا بين القيعي وفرج عامر".





وتابع: "وقعت العقد وهنا كان عمرو الجانيني بيكلمني على التليفون وقام القيعي بالرد عليه وقاله أنا حسمت الصفقة خلاص وقول للأستاذ محمد عبدالوهاب أني حسمت الصفقة وكسبت الرهان".





وأضاف: "الكابتن مصطفى يونس هو وسيط انتقالي للأهلي فهو كلمني من تليفونه وهنا فاجئني الخطيب بجانبه وقالي تحب تمضي للأهلي وقولتله طبعا".



