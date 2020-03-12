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رياضة

أحمد عادل يكشف كواليس مكالمة القيعي لـ عمرو الجنايني بعد خطفه من الزمالك

الخميس 12/مارس/2020 - 12:53 ص
أحمد عادل، الظهير
أحمد عادل، الظهير الأيمن للأهلي
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حسن العمدة
كشف أحمد عادل، الظهير الأيمن للأهلي سابقا، كواليس مكالمة القيعي لعمرو الجنايني بعد خطفه من الزمالك.

وقال أحمد عادل خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عدلي القيعي وهادي خشبة، وصلوا الى الإسكندرية ودخلنا نادي سموحة ووقتها استغربت لأن النادي لا يفتح في هذا الوقت ولكن جاء ذلك تنسيقا بين القيعي وفرج عامر".

وتابع: "وقعت العقد وهنا كان عمرو الجانيني بيكلمني على التليفون وقام القيعي بالرد عليه وقاله أنا حسمت الصفقة خلاص وقول للأستاذ محمد عبدالوهاب أني حسمت الصفقة وكسبت الرهان".

وأضاف: "الكابتن مصطفى يونس هو وسيط انتقالي للأهلي فهو كلمني من تليفونه وهنا فاجئني الخطيب بجانبه وقالي تحب تمضي للأهلي وقولتله طبعا".

وأتم: "بعد مكالمة الخطيب، كلمني عمرو الجانيني وعرض عليا 800 ألف جنيه ولكنني رفضت بسبب اتفاقي مع الكابتن محمود الخطيب، وبعدها جاء القيعي الى الاسكندرية وحدث ما قمت بحكايته".
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