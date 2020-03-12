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رياضة

أحمد مسعود يبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل بـ المصري

الخميس 12/مارس/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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محمد الغزاوى - نور عادل

أجرى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم عددًا من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية للاطمئنان على مدى تحسن حالة يده بعد إصابته بكسر في إحدى سُلاميات الأصابع خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي جرت قبل نحو شهرو تسببت في غيابه عن عدد من المباريات خلال تلك الفترة.

وقد أثبتت الأشعة التي اطلع عليها الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق قُرب تماثل اللاعب للشفاء التام خلال الأيام القليلة المقبلة ليخضع بعدها اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف يعود بعده اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

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