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منوعات

دماغ شياطين.. مدرسة تفصل طالبا بسبب الكورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قررت إدارة مدرسة بريطانية، فصل مراهق، وذلك عقب بيعه "رشه" من مسحوق مطهر لليدين، إلى أصدقائه في المدرسة مقابل 50 سنتا، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
 حاول المراهق البريطاني، أوليفر كوبير، البالغ من العمر عاما الاستفادة من تفشي فيروس كورونا في بريطاني، أسوأ استفادة، وذلك عبر بيع عبوة مطهر اليدين من جونسون، مقابل استرليني، وفق ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية.
 وعرض هذا المراهق الأمر على أصدقائه، الذين اقترحوا عليه إمكانية الاستفادة من تفشي كورونا في بيع مطهر اليدين، باعتباره نشاطا تجاريا له. وعقب تحقيق ما يقرب من 9 جنيه استرليني، وجد نفسه مفصول من المدرسة، بعد سؤاله لمُعلمه في المدرسة، ما إذا كانت ترغب المطهر لنفسها. هاجمت أم المراهق، المدرسة بسبب قرارها، معتبرة أن ما فعله ابنها ليس بجريمة، بل فعل عفوي منه لمساعدة أصدقائه في الحماية من فيروس كورونا.
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