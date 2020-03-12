AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل صقر: تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري على رأس أولويات الدولة

الخميس 12/مارس/2020 - 02:54 ص
الدكتور عادل صقر،
الدكتور عادل صقر، أستاذ مناهج البحث العلمى
Advertisements
توك شو
أكد الدكتور عادل صقر، أستاذ مناهج البحث العلمى بجامعة «أسلسكا- مصر»، أنّ «الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى، وبرامج التدريب التى تشمل كل الوزارات والمحافظات في إطار توسيع وتعميم الاستفادة».

وأضاف «صقر»، خلال تقرير عرضته برنامج «الحياة اليوم»، من داخل «جامعة أسلسكا»، أثناء أحد محاضرات تدريب موظفي الدولة على برنامج الإصلاح الإداري، أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في المجالات كافة ، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، لذا فإنّ هناك استثمار كبير في تلك الفئة، مؤكدا أنّ البرامج التدريبية لبناء وتنمية القدرات تتم على أعلى مستوى.

فيما أكد العديد من طلاب البرنامج الحكومى من مختلف الوزارات أثناء اللقاء  أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه جامعة اسلسكا يقوم بعمل  تغيير جذري في طريقة وتفكير ورؤية الدارسين الذين سوف يعدوا فيما بعد نواة لجهاز إداري متطور وذو كفاءة عالية لخدمة المواطن، كما تعد الدراسة بالجامعة فرصة سانحة لهؤلاء الموظفين الحكوميين المشاركين في البرنامج من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ودواوين المحافظات المختلفة، للترابط والتعاون بين أجهزة الحكومة المختلفة.

جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عن طريق تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا، وبناء وتأهيل القيادات الشابة برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامع اسلسكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة..هالة السعيد: الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تمكينها اقتصاديا.. 50% نسبة مشاركتها في منحة إدارة المشروعات الصغيرة

هالة السعيد: الدولة قطعت شوطًا كبيرا في تمكين المرأة اقتصاديا

التخطيط تعلن موقف مشروعات الإصلاح الإدارى.. تدريب 28 ألف موظف من مختلف الوزارات وإطلاق قاعدة بيانات الموظفين.. ووحدة الموارد تؤهل 1300

وزيرة التخطيط تعلن الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإدارى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تساقط أمطار على المهندسين والتحرير في الساعات الأولى من صباح الخميس

بسبب الطقس السيئ.. الكهرباء توجه نصائح هامة للمواطنين | فيديو

إكرامي يفجر مفاجآة حول موعد عودة رمضان صبحي

تونس: المصاب بـ كورونا القادم من مصر حضر مباراة الترجي والزمالك

دعاء الريح والعواصف 12 كلمة سنة عن النبي

بعد وداع الأبطال.. تقييم محمد صلاح بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي قصير.. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

شالت المرارة.. أحمد زاهر يعلن دخول ابنته ملك المستشفى ..صور

الحزن يسيطر على محمد صلاح أثناء خروجه أمام أتليتكو مدريد.. شاهد