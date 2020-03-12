عادل صقر: تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور عادل صقر، أستاذ مناهج البحث العلمى بجامعة «أسلسكا- مصر»، أنّ «الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى، وبرامج التدريب التى تشمل كل الوزارات والمحافظات في إطار توسيع وتعميم الاستفادة».





وأضاف «صقر»، خلال تقرير عرضته برنامج «الحياة اليوم»، من داخل «جامعة أسلسكا»، أثناء أحد محاضرات تدريب موظفي الدولة على برنامج الإصلاح الإداري، أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في المجالات كافة ، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، لذا فإنّ هناك استثمار كبير في تلك الفئة، مؤكدا أنّ البرامج التدريبية لبناء وتنمية القدرات تتم على أعلى مستوى.





فيما أكد العديد من طلاب البرنامج الحكومى من مختلف الوزارات أثناء اللقاء أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه جامعة اسلسكا يقوم بعمل تغيير جذري في طريقة وتفكير ورؤية الدارسين الذين سوف يعدوا فيما بعد نواة لجهاز إداري متطور وذو كفاءة عالية لخدمة المواطن، كما تعد الدراسة بالجامعة فرصة سانحة لهؤلاء الموظفين الحكوميين المشاركين في البرنامج من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ودواوين المحافظات المختلفة، للترابط والتعاون بين أجهزة الحكومة المختلفة.





جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد القيادات الشابة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عن طريق تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا، وبناء وتأهيل القيادات الشابة برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامع اسلسكا.