حازم إمام يهاجم كهربا بسبب أحداث السوبر ويعلق على إيقافه حتى نهاية الموسم

أكد حازم إمام، قائد فريق الزمالك، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، هو من تسبب في أحداث مباراة السوبر بالإمارات، التي حصد لقبها أبناء ميت عقبة عقب الفوز على الأحمر بركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف إلى الأبيض.





وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، "غضبت من محمود كهربا لأنه توجه لعبدالله جمعة وهو يرانا نركض خلفه لنمنعه، ولولا ما فعله كهربا لما ظهرنا بهذا الشكل السيئ".





وتابع بخصوص قرار إيقافه "لا يمكنني الحكم على عقوبات السوبر، ولكن كان يمكن أن تكون أقل من ذلك، الإيقاف حتى نهاية الموسم أمر قاسٍ".



وعن هجوم جماهير الأهلي قال "تعرضنا للسباب أنا ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وهناك شخص يتحمل الضغوط وآخر لا يتحمل، وعبدالله جمعة ذهب لجمهور الأهلي لأنه تعرض للهجوم أيضًا ولم يقصد الإساءة لجمهور الأحمر".



