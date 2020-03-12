بسمة وهبة تفتح النار على أنغام.. أنانية وتستهتر بالمشاعر ..شاهد

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الفنانة أنغام وذلك بعد انفصال الأخيرة عن زوجها الملحن أحمد إبراهيم الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها على قناة "أون تى فى"، إنها مطربة بقدر نجاحها الكبير لديها أزمات ومشاكل؛ والسبب الرئيسي في ذلك أنانيتها، مؤكدة أن المقربين منها عانوا كثيرًا من أنانيتها.





وأضافت بسمة وهبة "تقع فى نفس الأزمة العاطفية وبالتحديد استهتارها بالمشاعر والزواج السريع والذى أيضا ينتهى بسرعة ويسبب صدمة لجمهورها".





وأوضحت بسمة وهبة "فى كل مرة أيضا يكون هناك طرف ثالث يدفع الثمن أطفال وزوجة ثانية تدفع ثمن نزواتها وزيجاتها المتسرعة".





يذكر أن أنغام قامت بحذف أحمد إبراهيم من حسابها على إنستجرام لتعلن بتلك الطريقة انفصالها منه.