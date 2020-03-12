طوارئ بإدارة مرور المنوفية وغرفة عمليات على مدار الساعة استعدادا للطقس السيئ

أعلنت إدارة المرور بمحافظة المنوفية رفع حالة الطوارئ خلال يومي الخميس والجمعة وذلك استعدادا للتعامل مع الموجة المناخية السيئة التي تجتاح البلاد.





وتم إيقاف الإجازات ورفع حالة الطوارئ ، كما تم عمل خطة محكمة للتواجد بمعظم الميادين الهامة والحيوية بنطاق المحافظة وعلي الطرق السريعة وذلك لتوجيه السائقين بضرورة الالتزام بقواعد الأمان أثناء القيادة.





فضلا عن وضع طرق بديلة في حالة حدوث أية طوارئ من شأنها تعطيل حركة السير، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية بسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة.





بالإضافة إلى تواجد غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع الأفراد في الشارع لمعرفة الحالة العامة للطرق وإعطاء التعليمات الفورية في حالة حدوث أية طوارئ.