رد فعل الجمهور بعد استعراض نرمين الفقي رشاقتها

أثارت الفنانة نرمين الفقي الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد عرض رشاقتها من داخل الجيم بأداء بعض الحركات الرياضية رغم تجاوزها الـ45 عاما.





وظهرت الفنانة نيرمين الفقى فى مقطع الفيديو مع المدرب الخاص ، وهى تقوم ببعض التمارين الصعبة من خلال رفع قدميها على الحائط، وهو ما اعتبره الجمهور تحديا للفنانة ياسمين صبري.





وانهالت التعليقات عليها من متابعيها وجاءت بين "رئيس مجلس إدارة عود البطل وربنا" و "الله اكبر عليكي" و " انا لو عملت حركه واحد يجيلي غضروف ماشاء الله" و "يا واد على اللياقة" و "مساء الرياضة والرشاقة والوجه الحسن".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.