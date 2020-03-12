لمواجهة الطقس السيئ.. إسعاف المنوفية تعلن الطوارئ وتلغي الإجازات

أعلن الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع نقاط الإسعاف التابعة للمرفق على مستوي المحافظة؛ استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ.
وأضاف عبدالحميد أنه تم وقف الإجازات لجميع العاملين بالمرفق ، بالإضافة إلى التشديد على الاستجابة الفورية لأية بلاغات وضرورة التحرك الفوري لمكان البلاغ مهما كانت حالة الطقس.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للتواصل بشكل مستمر مع جميع النقاط التابعة للمرفق لمعرفة عدد البلاغات بشكل فوري ومدي الاستجابة لها مضيفا الي تواجد سيارات مجهزة بالميادين الهامة وفي أماكن محددة على الطرق السريعة وذلك للتحرك الفوري تجاه أية بلاغ والتعامل الفوري معه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة علي الفور .