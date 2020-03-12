لمواجهة الطقس السيئ.. إسعاف المنوفية تعلن الطوارئ وتلغي الإجازات

أعلن الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع نقاط الإسعاف التابعة للمرفق على مستوي المحافظة؛ استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ.





وأضاف عبدالحميد أنه تم وقف الإجازات لجميع العاملين بالمرفق ، بالإضافة إلى التشديد على الاستجابة الفورية لأية بلاغات وضرورة التحرك الفوري لمكان البلاغ مهما كانت حالة الطقس.



