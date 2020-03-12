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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 66 حالة

الخميس 12/مارس/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 66 حالة. 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته السلطات الكورية قوله: "سجلنا 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7869 حالة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.
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