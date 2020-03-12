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أخبار العالم

بعد إصابة 100 إسرائيلي بـ كورونا.. تل أبيب توقف خطوط السكك الحديدية وتعزل معظم الموظفين

الخميس 12/مارس/2020 - 09:27 ص
بعد تفشي كورونا..
بعد تفشي كورونا.. إسرائيل توقف خطوط السكك الحديدية
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس أن السلطات الإسرائيلية قررت وقف خطوط السكك الحديدية وعزل معظم الموظفين وذلك بعد تفشي فيروس كورونا القاتل وذلك بعد تفشي فيروس كورونا ووصول عدد المصابين إلى 100 شخص.

وبدأ فيروس كورونا في التأثير على وسائل النقل العام في اسرائيل، وتقرر إلغاء ثلاثة خطوط رئيسية في الجنوب والوسط في أعقاب نقص القوى العاملة الناتجة عن دخول عدد كبير من الموظفين الحجر المنزلي.

واعتبارا من اليوم الخميس لن يتم تشغيل القطارات على خطوط بئر السبع-ديمونا وبيت شيمش القدس المالحة، ريشون لتسيون ".

وقالت السكك الحديدية الإسرائيلية "نعمل حاليًا وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة والنقل في الأيام الأخيرة ، قفز عدد المفتشين المعزولين إلى 27 ، وهو ما يمثل حوالي 10 % من إجمالي عدد المفتشين الـ(250) ، وبالتالي هناك نقص في الأطقم لتشغيل قطارات الركاب".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 97 اصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قيود جديدة في محاولة للحد من تفشي كورونا، من ضمنها حظر التجمع لأكثر من 100 شخص، فيما أشار إلى أن هناك احتمالية أن يتم الإعلان عن إغلاق الجامعات، وأرجاء العام الدراسي الاكاديمي.
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