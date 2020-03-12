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رياضة

بعد إصابة زميله.. كريستيانو رونالدو يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:20 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس على الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامته، من فيروس كورونا، المتفشي مؤخرا في إيطاليا، وجميع دول العالم.
وكان يوفنتوس، أعلن أمس، الأربعاء، إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن رونالدو المتواجد حاليا في البرتغال، وجميع لاعبي فريق يوفنتوس سيخضعون للفحص الطبي 14 يوما، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأضافت الصحيفة، أن قرار الحجر سيشمل كل من تواجد في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة، والذي كان موجودا فيها دانييلي روجاني على دكة البدلاء، طوال اللقاء.

يذكر أن الحكومة الإيطالية، أعلنت الاثنين الماضي، تجميد جميع الأنشطة الإيطالية، بما فيهم الدوري الإيطالي، حتى 3 إبريل المقبل.
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