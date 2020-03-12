AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجته تكبره بـ 13 عاما .. هيوجاكمان: هذا سر نجاح حياتي الزوجية

الخميس 12/مارس/2020 - 12:11 م
هيوجاكمان وزوجته
هيوجاكمان وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
يوم تلو الآخر، تزداد العلاقة بين هيوجاكمان وزوجته ديبورا لي فيرنس قوة والحب بينهما يزداد وقبل الاحتفال بمرور 24 عاما على عيد زواجهما تحدث النجم العالمي عن سر حياته الزوجية السعيدة. 

قال هيوجاكمان في تصريحات لمجلة بيبول إن السر وراء نجاح حياته الزوجية هو الوقت الذي يمنحه لنفسه هو وزوجته لكي يتعلمان من بعضهما البعض. 

وأضاف هيوجاكمان أنه يحرص على تجديد زواجه هو وزوجته ديبورا لي فيرنس بين الحين للاخر، قائلا :" نحن لا نتقدم في العمر ولا نكبر مثلما يحدث مع المتزوجين لسنوات طويلة".

وأكد هيوجاكمان أن زوجته تتمتع بالذكاء والجمال وخفة الظل وهذه الاشياء تجعله يحبها ويتمسك بها.

يشار الى ان ديبورا لي فيرنس تكبر هيو جاكمان بـ 13 عامًا، فهو يبلغ من العمر 50 عاما اما هي 63 ولديهما طفلين اوسكار وايفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. كيف واجه بيرم التونسي الأزمات والمعارك؟

قبل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال فى البرلمان| 117.2 ألف طفل متزوجون

لسبب غريب زوج يقطع رقبة زوجته بعد تناول العشاء

الزوجة حامل.. والدة عريس الفيوم: حبوا بعض وماتوا سوا بعد شهرين جواز

أحمد عبدالكريم يكتب: الثقة بين الزوجين عمود العلاقة الزوجية‎

ترشيحاتنا

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

بعد إقصائه لـ ليفربول.. من هو ماركوس يورنتي الذي استغنى عنه زيدان؟

لا يمكن التضحية بالعلاقات.. تعليق متذلل من أردوغان على إهانة بوتين له.. فيديو

الأرصاد: لا يوجد شيء في مصر يسمى بـ عاصفة التنين

سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد