زوجته تكبره بـ 13 عاما .. هيوجاكمان: هذا سر نجاح حياتي الزوجية

يوم تلو الآخر، تزداد العلاقة بين هيوجاكمان وزوجته ديبورا لي فيرنس قوة والحب بينهما يزداد وقبل الاحتفال بمرور 24 عاما على عيد زواجهما تحدث النجم العالمي عن سر حياته الزوجية السعيدة.





قال هيوجاكمان في تصريحات لمجلة بيبول إن السر وراء نجاح حياته الزوجية هو الوقت الذي يمنحه لنفسه هو وزوجته لكي يتعلمان من بعضهما البعض.





وأضاف هيوجاكمان أنه يحرص على تجديد زواجه هو وزوجته ديبورا لي فيرنس بين الحين للاخر، قائلا :" نحن لا نتقدم في العمر ولا نكبر مثلما يحدث مع المتزوجين لسنوات طويلة".





وأكد هيوجاكمان أن زوجته تتمتع بالذكاء والجمال وخفة الظل وهذه الاشياء تجعله يحبها ويتمسك بها.



