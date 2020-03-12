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محافظات

تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور

الخميس 12/مارس/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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أحمد على

 باشر الدكتور  طارق رحمي محافظ الغربية بجولة بمدينة المحلة الكبرى يرافقه  اللواء المهندس  حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى اليوم الخميس   اعمال رفع مياه  الأمطار الغزيرة من شوارع مدينه المحلة و الوقوف على مدى استعداد المدينه و مراكزها لمواجهة الظروف الطارئة.

كما تفقد المحافظ نفق الكوبري السفلي و شارع البحر و طريق " المحلة – طنطا " و نفق الشون وميدان المشحمه وطريق"  المحله  - المنصورة " الدائري .

كما شدد المحافظ  خلال الجوله علي ضرورة استعداد جميع الجهات الحكومية لرفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السئ وتأمين أرواح وحياة المواطنين .

وكلف محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

كما يأتي ذلك تزامنا مع انتشار تحذيرات من مسئولي هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح المحملة بالأتربه يومي الخميس والجمعة تزامنا مع شيوع انتشار وقائع الاشتباه بمصابي "الكورونا " .

وشدد المحافظ فى تعليماته الى نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأتربة من الشوارع بداية من اليوم والغد لتسهيل أعمال إزالة مياه الأمطار فضلا عن تعليماته مباشرة الى رؤساء المدن والأحياء بإلغاء إجازات العاملين المعنيين بمواجهة موجة الطقس وسرعة تطهير بلاعات الأمطار بالطرق والشوارع والأنفاق بداية من اليوم.

 

 

 

 

تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
تطهير بالوعات الصرف .. محافظ الغربية يتفقد أعمال شفط وكسح المياه ..صور
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