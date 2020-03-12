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سيارات

تبدأ من 256 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات البيك أب في مصر

الخميس 12/مارس/2020 - 05:29 م
أسعار سيارات البيك
أسعار سيارات البيك أب
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عزة عاطف
أعلنت عدد من شركات سيارات البيك أب التجارية عن استقرار أسعارها في السوق المحلي المصري خلال شهر مارس الجاري 2020، والتي تراوحت بين 256 وحتى 480 ألف جنيه مصري.

سعر نيسان البيك اب

كشفت شركة نيسان موتورز إيجيبت عن استقرار أسعار سيارة نيسان البيك اب بجميع فئاتها على النحو التالي:

- سعر الدابل كابينة فئة الباور + مكيف عند 360.000 جنيه.
- سعر الكابينة المفردة فئة باور يبلغ 256.500 جنيه.
- سعر الكابينة المفردة فئة باور+ تكييف يبلغ 262.500 جنيه.

سعر شيفروليه الدبابة

كشفت شركة المنصور للسيارات عن استقرار أسعار سيارة شيفروليه الدبابة بفئاتها الثلاثة، وقد أعلنت الشركة تلقي الحجوزات على السيارة بدفع مقدم قدره 100.000 جنيه على أن يتم الاستلام خلال شهر، إليك أسعارها:

- سعر الفئة الأولى شاسيه عند 278.700 جنيه.
- سعر الفئة الثانية صندوق ييبلغ 279.200 جنيه.
- سعر الفئة الثالثة الكاملة يبلغ 308.250 جنيه.


سعر تويوتا هايلوكس

اعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن استقرار أسعار سيارات هايلوکس بفئتيها والتي جاءت على النحو التالي:

- سعر الفئة الأولى يبلغ 465.000 جنيه.
- سعر الفئة الثانية تبلغ 480.000 جنيه.
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