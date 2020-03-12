وفد مصري من جنيف : يجب تشجيع الحكومة على ‏‏تحركها للتفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان

أكد الوفد الحقوقي المصري المكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الانسان وجمعية الحقوقيات المصريات وجمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على ‏تحركها الإيجابي ‏في التفاعل مع ‏آليات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ‏مرحبًا ‏باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسه ‏الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الانسان التابع ‏للأمم المتحدة في نوفمبر الماضى. ‏





واوضح سعيد عبدالحافظ ان الوفد الذى يشارك فى جلسه اعتماد التوصيات اليوم ‏بمقر الامم المتحدة ان قبول الحكومة المصرية للتوصيات الجادة ‏تعكس جديتها فى التفاعل مع الاليات الاممية وسعيها نحو تحسين ‏اوضاع حقوق الانسان لافتا الى ان مصر سبق وقدمت نحو ٥ تقارير للجان التعاهدية وهذا يعكس اهتماما كبيرا فى الالتزام ‏بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية .





وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏‏لملف مصر في نوفمبر الماضي ويستكمل مشاركته بالدورة الحالية للمجلس في جلسة ‏‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، و يذكر ان مصر ‏‏تلقت ‏٣٧٢ توصية وركزت التوصيات ‏‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة ‏‏حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏‏والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع ‏‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏‏الانسان. ‏





كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق ‏‏‏الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم. ‏





وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير ، ومراجعة ‏‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام . ‏





‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات ‏‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام ‏‏بالحق في ‏التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏‏والقضاء على الارهاب .

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