ما تأثير الطقس السيئ على الصحة النفسية؟ وهذه طرق التغلب عليه

يعتبر الطقس البارد من أكثر العوامل التي تساعد في إصابة الشخص بـ الاكتئاب ، فالشتاء مرتبط بالحالة المزاجية والتقلبات التي تطرأ على الشخص، ولا سيما السيدات، وتجعله في حالة سيئة.





وكشف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، لـ "صدى البلد"، أن الاكتئاب من أبرز الأمراض النفسية التي تواجه الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء ويسمى "الاكتئاب المزاجي".





وقال إن الأشخاص يصابون بـ الاكتئاب لانعزال البعض في المنازل وغلق الأبواب والشبابيك دون التواصل الاجتماعي مع الآخر، مع اختفاء الضوء الشمسي المساعد على وجود هرمون السعادة في الجسم.





وأكد ضرورة التغلب على هذه الأمور، ولا سيما في الوقت الحالي لما تشهده مصر من عاصفة التنين الترابية، وذلك عن طريق:





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- تجديد الهواء داخل المنزل حتى لو وقت قليل.





- عدم الجلوس في المنزل لفترات طويلة.





- البعد عن تناول الأطعمة طوال اليوم.





- عدم الفصل عن الواقع الخارجي.





- عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



