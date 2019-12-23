لو بتعاني .. تعرف على أعراض الاكتئاب.. وأنواع العزلة.. وكيفية التعامل مع الابناء.. وأسباب المرض مزاجيًا عند السيدات

استشاري الصحة النفسية يكشف اعراض الاكتئاب

للسيدات.. تعرفي على أسباب الاكتئاب المزاجي وعلاجه

كيفية التعامل مع الأبناء ذات الميول الانتحارية

تعرف على أنواع العزلة واعراضها





هذا النوع من العزلة يكون قرارا مباشرا، ونابع من الشخص نفسه، نتيجة لتعرض الفرد الى ضغوطات الحياة، والإرهاق في العمل، فيسحب نفسه بعيدًا، ويحاول الاستجمام فقط.



- عزلة لا إرادية



وهي أصعب أنواع العزلة، وهي الانسحاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم القدرة على الاستمرار، وعدم الاستمتاع إلى الحياة، كما يتجنب الشخص المناقشة مع الأصدقاء، وعدم إنجاز المهام اليومية والروتينية.



الاكتئاب المزاجي عند السيدات:



كشف أن هناك أنواعا من الاكتئاب وأبرزها الاكتئاب المزاجي، والذي يكون نتيجة تغيير فصول السنة، ويصيب السيدات أكثر من الرجال بنسبة ٦ إلى ١، ويرجع إلى الهرمونات والتغيرات الأنثوية عند السيدات.



ونصح "هاني" خلال حديثه لـ "صدى البلد"، بعدم الاستهانة عند سماع أن هناك اشخاصًا تمر بالاكتئاب، فهو ناقوس خطر للانتحار.



وتابع أن الوجع النفسي من أشد الأوجاع الذي يتعرض لها الإنسان في الحياة، وهو الوجع غير الملموس غير المحسوس، دون القدرة عن الحديث مع الآخرين.



كيفية التعامل مع الأبناء ذات الميول الانتحارية:



أكد استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ "صدى البلد"، أن للأسرة دورا رئيسيا في معالجة الابن أو الابنة الذين يمرون بحالات نفسية غير سوية.



وتابع أنه يجب على الأب والأم متابعة أبناءهم طوال اليوم، وملاحظة التغييرات النفسية الطارئة، مثل اضطرابات النوم، والعصبية المفرطة، والاغتراب النفسي.



ونصح "هاني" الأبناء بتقبل الحياة كما خلقت، قائلًا "يجب على الإنسان أن تتغير لمواكبة الظروف".



وأضاف أن يجب على الأشخاص المحيطين بالذين يمرون بحالات نفسية غير سوية، الاستماع إليهم، والحديث معهم، وترديد عبارات تحفيزية مثل "أنا جنبك ومعاك".

هناك الكثير من الأشخاص في جميع المراحل العمرية يعانون من الاكتئاب والذي يؤدي بهم إلى الانتحار، لتكون النتيجة في البداية حزنا ثم عزلة.صرح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ"صدى البلد"، عن اعراض الاكتئاب، وكيفية التعامل مع الابناء، كما انه كشف عن الاكتئاب المزاجي عند السيدات، ومرحلة ما بعد الاكتئاب.- عدم الاستمتاع بالحياة، والإنجازات اليومية.- عدم القدرة على القيام بالعمل الروتيني اليومي.- الكسل والخمول طوال الوقت.- ترديد كلمات ممزوجه بالحزن مثل "انا زهقان، انا مليت".- اضطرابات في النوم أثناء فترة الليل.- الانسحاب من العلاقات الإنسانية وعدم المشاركة الوجدانية.- عدم القدرة على دخول علاقات إنسانية جديدة.- فقد الهوية النفسية.- فقدان الذات.- تسلل الإحباط و اليأس إلى الشخص.أنواع العزلة:- عزلة إرادية