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محافظات

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

الخميس 12/مارس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن غرفة عمليات المحافظة، تلقت عددا من البلاغات والإخطارات التى تسببت فيها موجة الطقس السيئ، من أبرزها وفاة الطفل محمد كرم حلمى، البالغ من العمر 6 أعوام، نتيجة سقوط شجرة على منزله وإصابة الأم واثنين من أشقائه، وتم نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.


كما أسفرت موجة الطقس السيئ عن سقوط 31 شجرة و16 عامود كهرباء وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنة مسجد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت وأخرى بقرية السلامية بمركز نجع حمادى، وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء بسبب العاصفة الترابية.


وأضاف محافظ قنا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية: "0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542" خلال فترة سوء الأحول الجوية.

 

جدير بالذكر أن محافظ قنا وجه بضرورة المرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 

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